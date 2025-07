La predice la chiromante nei cruciverba: la soluzione è Sorte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La predice la chiromante' è 'Sorte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SORTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sorte, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sorte? SORTE indica il destino o il modo in cui gli eventi si sviluppano, spesso considerato come qualcosa che viene deciso dal caso o da forze invisibili. È un termine usato per descrivere le circostanze imprevedibili che influenzano la vita di ognuno. La parola richiama l'idea di ciò che ci accade senza poterlo controllare, lasciando spazio al mistero del fato e alle scelte che la vita ci propone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La interpreta la chiromanteLe studia la chiromanteLe legge la chiromanteIl compito della chiromanteChiromante indovina

Hai trovato la definizione "La predice la chiromante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

