La definizione e la soluzione di 14 lettere: La interpreta la chiromante. LINEA DELL AMORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Amore in linea (The Other End of the Line) è un film commedia romantica del 2008, diretto da James Dodson e interpretato da Jesse Metcalfe e Shriya.

fratellanza f sing (pl.: fratellanze)

relazione di parentela tra fratelli (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (per estensione) tra coloro che abitano o abitavano l'Africa e/o migranti in altri Paesi, è un termine che definisce l'attaccamento o il legame amichevole reciproco, appunto quasi fraterno, con condivisione di valori, cultura, abbigliamento, musica, talvolta interessi, opinioni e linea politica

Sillabazione

frà | tel | làn | za

Pronuncia

IPA: /fratel'lantsa/

Etimologia / Derivazione

deriva da fratello

Sinonimi

accordo, amicizia, solidarietà,

( per estensione ) fraternità, amore fraterno, affiatamento, familiarità, fiducia,

fraternità, amore fraterno, affiatamento, familiarità, fiducia, associazione, comunità, congregazione; confraternita

