La città dove Carlo Martello sconfisse i Saraceni nei cruciverba: la soluzione è Poitier

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città dove Carlo Martello sconfisse i Saraceni' è 'Poitier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POITIER

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Poitier più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Poitier.

Perché la soluzione è Poitier? Poitier è il nome di una città francese famosa per la sua storia e il suo castello. La parola può anche richiamare un errore di digitazione o trasposizione, ma in questo contesto si riferisce a questa località. È un luogo ricco di cultura e tradizione, conosciuto per il suo patrimonio storico e artistico. Scoprire Poitier significa immergersi in un viaggio tra passato e presente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Carlo Martello vi sconfisse gli arabiLa città del Belgio in cui nacque l imperatore Carlo VLi combattè Carlo MartelloLa città con l enorme statua di san CarloUn figlio di Carlo Martello

P Padova

O Otranto

I Imola

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

S T I L E I N C O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STILICONE" STILICONE

