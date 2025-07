L ha perso il fallito nei cruciverba: la soluzione è Credito

Home / Soluzioni Cruciverba / L ha perso il fallito

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L ha perso il fallito' è 'Credito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREDITO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Credito: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Credito? Il termine credito si riferisce all'ammontare di denaro che una persona o un'azienda può ricevere in prestito o che viene riconosciuto come vantaggio finanziario. È una forma di fiducia che permette di ottenere beni o servizi prima di averli pagati, con l'impegno di saldare in seguito. In sostanza, rappresenta la possibilità di avere denaro a credito, facilitando gli scambi economici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il presidente ha perso l appoggio dellaL ha perso il ripetenteHa perso dei chiliGiannino ha perso gli anniChi vi finisce ha perso tutto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "L ha perso il fallito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

R Roma

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

N A E P T A N L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANTALONE" PANTALONE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.