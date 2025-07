L eroe cantato da Virgilio nei cruciverba: la soluzione è Enea

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L eroe cantato da Virgilio' è 'Enea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENEA

Enea è l'eroe della mitologia romana, protagonista dell'Eneide di Virgilio.

Perché la soluzione è Enea? Enea è l'eroe della mitologia romana, protagonista dell’Eneide di Virgilio. Figlio di Anchise e della dea Venere, è noto per la sua fuga da Troia e la fondazione di Roma, simbolo di forza, fedeltà e destino. La sua figura incarna il coraggio e il senso di dovere, rappresentando un eroe che affronta grandi sfide per un futuro migliore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L eroe troiano di cui Virgilio tramandò le gestaOpera di VirgilioScrisse Randagio è l eroeL eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò LaviniaMitologico eroe che uccise il cinghiale calidonio

