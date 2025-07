L atto di togliere una pratica a un funzionario inferiore nei cruciverba: la soluzione è Avocazione

Home / Soluzioni Cruciverba / L atto di togliere una pratica a un funzionario inferiore

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L atto di togliere una pratica a un funzionario inferiore' è 'Avocazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVOCAZIONE

Curiosità e Significato... La parola Avocazione è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Avocazione.

Perché la soluzione è Avocazione? L'avocazione è un atto ufficiale con cui una persona di rango superiore, come un giudice o un’autorità amministrativa, decide di togliere una pratica o un compito a un funzionario inferiore, assumendosene la gestione. È uno strumento che garantisce il controllo e l’efficienza del procedimento, assicurando che le questioni più complesse siano trattate da chi ha maggiore competenza. In sostanza, permette di rivedere e correggere le decisioni in modo più efficace.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L atto di togliere la neveFunzionario che segue la pratica di un fallimentoL atto dell investituraSolvente per togliere lo smaltoAtto contro la legge

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "L atto di togliere una pratica a un funzionario inferiore", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

G O A T I A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOCATA" GIOCATA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.