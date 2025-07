L area dietro la casa nei cruciverba: la soluzione è Cortile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'L area dietro la casa' è 'Cortile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTILE

Curiosità e Significato... La parola Cortile è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cortile.

Perché la soluzione è Cortile? Il termine cortile si riferisce all’area aperta e privata situata dietro o davanti a una casa, spesso circondata da mura o recinzioni. È uno spazio ideale per rilassarsi, giocare o coltivare un giardino, creando un angolo di tranquillità in ambienti domestici. In molte case, il cortile è il cuore nascosto che rende speciale la vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un area retrostante la casaStanza della casa con l area conversazioneCasa svizzera di orologiDànno consigli nel mettere su casaSpumeggiano dietro le navi

C Como

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

