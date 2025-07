John, vincitore di due premi Nobel per la fisica nei cruciverba: la soluzione è Bardeen

Home / Soluzioni Cruciverba / John, vincitore di due premi Nobel per la fisica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'John, vincitore di due premi Nobel per la fisica' è 'Bardeen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARDEEN

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Bardeen? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Bardeen.

Perché la soluzione è Bardeen? Bardeen è stato un fisico statunitense, premio Nobel per aver rivoluzionato la comprensione della superconduttività e dei semiconduttori. La sua scoperta ha aperto nuove vie nello sviluppo di dispositivi elettronici avanzati. Con il suo lavoro, Bardeen ha lasciato un’impronta indelebile nella fisica e nell’innovazione tecnologica, contribuendo a plasmare il mondo digitale di oggi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Noto film di Hitchcock vincitore di due premi Oscar nel 1941Nato a Firenze nel 1959 è un famoso scrittore vincitore di due premi StregaPaul Nobel per la fisica nel 1933Pierre e Marie premi NobelIl numero di premi Nobel assegnati ogni anno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "John, vincitore di due premi Nobel per la fisica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

E Empoli

N Napoli

D I O T A R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RITARDO" RITARDO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.