SUI GENERIS

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sui Generis? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Sui Generis.

Perché la soluzione è Sui Generis? Sui generis è un’espressione latina che indica qualcosa di unico, originale e non facilmente classificabile secondo le categorie comuni. Si usa per descrivere situazioni, persone o cose che si distinguono per caratteristiche particolari e insolite, rendendole difficili da categorizzare con le solite etichette. In breve, rappresenta l’essenza dell’originalità che sfugge a definizioni semplici e standard.

S Savona

U Udine

I Imola

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

I Imola

S Savona

