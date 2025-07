Incertezza tra il sì e il no nei cruciverba: la soluzione è Tiremmolla

TIREMMOLLA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tiremmolla? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Tiremmolla.

Perché la soluzione è Tiremmolla? TIREMMOLLA è un termine colloquiale che esprime incertezza o indecisione tra due opzioni opposte, come il sì e il no. Usato nel dialetto toscano, rappresenta il momento di dubbio in cui non si sa quale scelta fare. È un modo colorito per descrivere quella sensazione di indecisione che tutti, almeno una volta, abbiamo provato, rendendo il linguaggio più vivace e autentico.

Hai trovato la definizione "Incertezza tra il sì e il no" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

I Imola

R Roma

E Empoli

M Milano

M Milano

O Otranto

L Livorno

L Livorno

A Ancona

E M T O D A O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOMATORE" DOMATORE

