La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il penultimo fra dodici' è 'Undicesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNDICESIMO

Curiosità e Significato... La parola Undicesimo è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Undicesimo.

Perché la soluzione è Undicesimo? Undicesimo indica la posizione che precede l'ultimo in una serie di dodici elementi. È il penultimo, ovvero il secondo prima della fine, e si utilizza spesso per indicare un ordine cronologico o numerico. Comprendere questo termine aiuta a capire meglio le sequenze e le classificazioni. Conoscere i numeri ordinali arricchisce il nostro modo di comunicare con precisione e chiarezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Penultimo su dieciUn terzo di dodiciCambiano nome dodici volteUn quarto di dodiciIl capolista dei dodici

U Udine

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

S Savona

I Imola

M Milano

O Otranto

