La Soluzione ♚ Il capolista dei dodici La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il capolista dei dodici. GENNAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il capolista dei dodici: Gennaio è il primo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, è uno dei sette mesi che conta 31 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Gennaio è il secondo mese dell'inverno nell'emisfero boreale e dell'estate in quello australe. Il primo giorno del mese di gennaio è capodanno. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Gennaio è il primo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano, è uno dei sette mesi che conta 31 giorni e si colloca nella prima metà di un anno civile. Gennaio è il secondo mese dell'inverno nell'emisfero boreale e dell'estate in quello australe. Il primo giorno del mese di gennaio è capodanno. gennaio ( approfondimento) m sing (raro) (pl.: gennai) (astronomia) nel calendario primo mese dell'anno che dura trentun giorni il 18 gennaio 1871 Berlino fu proclamata capitale della Germania

il 15 gennaio 2001 nacque Wikipedia (raro) (senso figurato) età avanzata, inoltrata Sillabazione gen | nà | io Pronuncia IPA: /den'najo/ Etimologia / Derivazione derivante dal latino mensis Januarius, per via del fatto che era il mese consacrato a Janus, Giano Citazione Termini correlati anno, mese, settimana, giorno, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre Varianti (antico) gennaro Altre Definizioni con gennaio; capolista; dodici; È il mese che arriva per primo; È diviso in dodici costellazioni; Cambiano nome dodici volte; Le dodici in punto;

