Il paese dell Oktoberfest nei cruciverba: la soluzione è Germania

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il paese dell Oktoberfest' è 'Germania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GERMANIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Germania? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Germania.

Perché la soluzione è Germania? Il paese dell'Oktoberfest è un modo per indicare la nazione in cui si svolge questa famosa festa della birra, che attira milioni di visitatori ogni anno. Si tratta della Germania, conosciuta per le sue tradizioni, la cultura birraria e i paesaggi incantevoli. La parola richiama quindi un paese ricco di storia e allegria, simbolo di convivialità e festeggiamenti.

La città dell animatissima OktoberfestUn Paese dell EurozonaUn Paese dell America CentraleLa città tedesca dell OktoberfestÈ il più popoloso Paese dell Africa

G Genova

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

E I T E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TENIE" TENIE

