La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il libro dei voti' è 'Registro'.

REGISTRO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Registro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Registro.

Perché la soluzione è Registro? Il registro è un libro o un documento ufficiale dove vengono annotati i voti, le presenze o altre informazioni importanti. Utilizzato in scuole e istituzioni, aiuta a tenere traccia del rendimento e delle attività degli studenti. In breve, è uno strumento fondamentale per organizzare e controllare il percorso scolastico, garantendo trasparenza e ordine nel processo di valutazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un libro di memorieRiporta i voti dello studenteUn libro malridottoIl libro non digitaleÈ sede del Salone Internazionale del libro

Hai trovato la definizione "Il libro dei voti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

G Genova

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

O Otranto

G I U R M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRUMI" GRUMI

