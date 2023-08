Il celebre giocatore che era detto il re del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il celebre giocatore che era detto il re del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PELÈ

Significato/Curiosita : Il celebre giocatore che era detto il re del calcio

Meroni, detto gigi (como, 24 febbraio 1943 – torino, 15 ottobre 1967), è stato un calciatore italiano, di ruolo ala. promettente talento del calcio italiano... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelé (disambigua). pelé, pseudonimo di edson arantes do nascimento (três corações, 23 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il celebre giocatore che era detto il re del calcio : celebre; giocatore; detto; calcio; celebre musical di A Lloyd Webber; celebre romanzo di Leroux e musical di Andrew Lloyd Webber; L Eero celebre architetto; celebre manga creato da Kentaro Miura; celebre composizione di Johann Sebastian Bach; Il giocatore perno della pallacanestro; Il rischio del giocatore ; Il Gianmarco noto ex giocatore di basket; Un giocatore disonesto; Il giocatore che può fare full; Il gallo anche detto urogallo; Così è anche detto un magistrato; Così era detto il pittore olandese Pieter van Laer; Un dono per le feste detto in modo aulico; Quello di matrimoni era detto paraninfo; I componenti di una squadra di calcio ; Si può segnare con un calcio ; Nel calcio può essere di seconda; Così sono detti i rossoneri del calcio di Milano; Il classico numero del secondo portiere di calcio ;

Cerca altre Definizioni