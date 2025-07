Il cavalluccio che nuota nei cruciverba: la soluzione è Marino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cavalluccio che nuota' è 'Marino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Marino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Marino? Marino si riferisce a tutto ciò che riguarda il mare o le attività legate all'ambiente marino. Deriva dal latino marinus, che significa del mare. È un termine usato per indicare pescatori, persone che lavorano in acqua o semplicemente legate alla vita marina. In breve, descrive chi vive e lavora in armonia con il mare, simbolo di vastità e avventura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Cavalluccio marinoNuota a pancia all ariaNuota a pancia in suChi vi nuota sta beneIl cavalluccio marino

Hai davanti la definizione "Il cavalluccio che nuota" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

O Otranto

S I R A M Mostra soluzione



