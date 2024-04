La Soluzione ♚ Il cavalluccio marino

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Il cavalluccio marino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IPPOCAMPO

Curiosità su Il cavalluccio marino: Ossea, in molte specie arricchita da spigoli e aculei che rendono il cavalluccio marino una preda poco appetitosa. caratteristici sono degli spigoli sopraoculari... L'ippocampo è una parte del cervello situata nella regione interna del lobo temporale. Fa parte della formazione dell'ippocampo, inserito nel sistema limbico, e svolge un ruolo importante nella formazione delle memorie esplicite (dichiarativa e semantica), nella trasformazione della memoria a breve termine in memoria a lungo termine e nella navigazione spaziale. L'ippocampo si trova sotto la corteccia cerebrale nell'allocorteccia. e nei primati è nel lobo temporale mediale. Contiene due parti principali a incastro: l'ippocampo proprio (chiamato anche corno di Ammon) e il giro dentato. Gli esseri umani e gli altri mammiferi possiedono due ...

Altre Definizioni con ippocampo; cavalluccio; marino;