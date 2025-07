Idee che non danno pace nei cruciverba: la soluzione è Ossessioni

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Idee che non danno pace' è 'Ossessioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSESSIONI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ossessioni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Ossessioni.

Perché la soluzione è Ossessioni? Le ossessioni sono pensieri o comportamenti ripetitivi e insistenti che non danno tregua alla mente, portando a un senso di disagio costante. Questi impulsi invadenti spesso dominano i nostri pensieri, impedendoci di trovare pace e serenità. Capire e affrontare le ossessioni è fondamentale per ritrovare equilibrio e benessere mentale, perché lasciarli andare permette di vivere più leggermente ogni giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Crucci che non danno paceImportuni che non danno paceDanno inizio alla crisi di governoDànno consigli nel mettere su casaProvano a ridare la pace agli ossessi

O Otranto

S Savona

S Savona

E Empoli

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

