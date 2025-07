I suoi fuochi sono spettacolari nei cruciverba: la soluzione è Artificio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I suoi fuochi sono spettacolari' è 'Artificio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARTIFICIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Artificio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Artificio.

Perché la soluzione è Artificio? Un artificio è un'operazione o un oggetto creato con abilità e ingegno, spesso per sorprendere o ingannare. Può riferirsi a trucchi di magia, strategie astute o anche a fuochi d'artificio che illuminano il cielo con colori vivaci. In sostanza, rappresenta un'idea o un'azione studiata per sorprendere e affascinare. Ecco perché si dice che i suoi fuochi siano spettacolari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:I suoi fuochi sono i più belliI suoi fatti sono violentiI suoi baci sono dolciI suoi Testimoni sono un movimento religiosoI suoi capitoli sono detti sure

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

L C I O C A E Z B I T I A A I A R D Mostra soluzione



