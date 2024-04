La definizione e la soluzione di 9 lettere: I suoi fuochi sono i più belli. ARTIFICIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: I fuochi d'artificio sono un tipo di esplosivo formato da polvere pirica e altri elementi chimici che all'atto dell'esplosione genera colorati effetti luminosi e sonori. Vengono accesi dal pirotecnico.Sono di solito lanciati al buio da terra in aria. In particolare la pirotecnica è l'arte e lo studio della fabbricazione dei fuochi d'artificio a fini di divertimento e spettacolo. La storia della pirotecnica affonda le sue origini in epoca remota, nell'VIII secolo in Cina. I fuochi pirotecnici sono generalmente impiegati per intrattenimento, eventi e feste, soprattutto per l'effetto visivo/sonoro che spesso viene amplificato dall'ambiente, ...

artificio m sing (pl.: artifici)

raggiungimento di un obiettivo con l'arte, con l'abilità espediente trovato con abilità per far sembrare più bello qualcosa (economia) (tecnologia) accorgimento che permette di ottenere un certo effetto o di migliorare l’aspetto di qualcuno o qualcosa ragguardevole capacità nel compiere qualcosa (spregiativo) tentativo di condizionare o qualcuno con mezzi non consoni osservava ogni suo movimento sapendo che avrebbe interferito con qualche artificio (matematica) operazione che non altera una data espressione ma la trasforma in un'altra con l'applicazione di apposite regole di calcolo, per renderla più semplice e per facilitare la soluzione di un problema

Sillabazione

ar | ti | fì | cio

Pronuncia

IPA: /arti'fito/

Etimologia / Derivazione

dal latino artificium che deriva da artifex cioè "artefice"

Sinonimi

accorgimento, espediente, ingegnosità, stratagemma, trucco, trovata, invenzione, idea, metodo, sistema, inganno, astuzia, malizia

(nei modi, nello stile, nei gesti) affettazione, ricercatezza, preziosismo

affettazione, ricercatezza, preziosismo dispositivo, congegno, ordigno

Contrari

naturalezza, semplicità, genuinità

Parole derivate

artificiato, artificioso, artificiale, artificiere

Termini correlati

artefatto

Varianti

( raro ) artifizio

artifizio (antico) , (letterario) arteficio, artefizio

