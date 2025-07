I cittadini della Basilicata che vivono nei Sassi nei cruciverba: la soluzione è Materani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I cittadini della Basilicata che vivono nei Sassi' è 'Materani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MATERANI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Materani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Materani? I Materani sono i cittadini di Matera, famosa per i suoi Sassi, antichi quartieri scavati nella roccia. Questo termine richiama l’identità e la storia di chi vive e lavora in questa suggestiva città lucana, riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità. Essere Materano significa custodire un patrimonio unico, fatto di architettura, cultura e tradizione millenaria. Un vero simbolo di resilienza e identità regionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La città della Basilicata con i celebri SassiQuartieri cittadiniI cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-RomagnaVivono nei pantaniLe Altezze che vivono a Corte

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

