La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gran coraggio' è 'Ardimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARDIMENTO

Curiosità e Significato... La soluzione Ardimento di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ardimento per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ardimento? Gran coraggio si traduce in italiano come ardimento, un termine che indica il valore di affrontare situazioni difficili con determinazione e audacia. È l’atteggiamento di chi non si lascia intimidire dalle paure, ma affronta le sfide con fermezza e coraggio. L’ardimento è spesso associato a imprese eroiche o a decisioni coraggiose che cambiano il corso della vita. È un atteggiamento che ispira e motiva a superare i limiti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una donna di gran coraggioÈ detta Gran CarroIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaI cittadini che ospitano il Gran Premio dell Emilia-RomagnaSi atteggia a gran signore senza esserlo

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

