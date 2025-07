Giuseppe, importante esponente dell architettura liberty nei cruciverba: la soluzione è Sommaruga

SOMMARUGA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Sommaruga: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sommaruga? Sommaruga è un cognome di origine svizzera noto per Giuseppe Sommaruga, figura prominente dell'architettura liberty in Italia. Rinomato per le sue opere innovative e decorative, ha contribuito a plasmare il panorama architettonico del primo Novecento. La sua influenza si distingue ancora oggi, testimonianza di un talento che ha lasciato un’impronta duratura nel mondo dell’arte e dell’architettura.

S Savona

O Otranto

M Milano

M Milano

A Ancona

R Roma

U Udine

G Genova

A Ancona

