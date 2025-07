Giovane bovino nei cruciverba: la soluzione è Manzo

MANZO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Manzo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Manzo.

Perché la soluzione è Manzo? Giovane bovino indica un animale di razza bovina ancora in età giovanile, prima di diventare adulto. In ambito culinario, il termine si riferisce alla carne proveniente da questi animali, nota per essere tenera e saporita. La parola che descrive questa carne è manzo, un ingrediente fondamentale nella cucina italiana e internazionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Carne di femmina di bovino giovane e nulliparaUn giovane e bellicoso bovinoUn giovane bovino che si cavalca in certi rodeiOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteHa interpretato Leopardi ne Il giovane favoloso

