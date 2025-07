Carne di femmina di bovino giovane e nullipara nei cruciverba: la soluzione è Scottona

Perché la soluzione è Scottona? Scottona è un termine italiano che indica una femmina di bovino giovane, ancora vergine e con carne particolarmente pregiata e tenera. È molto apprezzata nel settore della carne per la sua qualità superiore. Il nome deriva dal dialetto e richiama questa giovinezza e freschezza, caratteristiche fondamentali per chi cerca un prodotto di alta qualità. Insomma, rappresenta il meglio della carne bovina giovane.

S Savona

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

A Ancona

