La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Formano il regno vegetale' è 'Piante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Piante, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Piante? Le piante sono organismi viventi che costituiscono il regno vegetale, caratterizzate dalla capacità di fotosintesi, ovvero di trasformare la luce del sole in energia. Sono fondamentali per l’equilibrio del pianeta, producendo ossigeno e offrendo cibo e rifugio a molte specie. La loro presenza è essenziale per mantenere l’ecosistema in armonia, rendendo il mondo più verde e vitale.

Se "Formano il regno vegetale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

