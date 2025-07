Figura geometrica che rappresenta la Terra nei cruciverba: la soluzione è Geoide

GEOIDE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Geoide: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Geoide? Il geoide è una figura geometrica che rappresenta la forma reale della Terra, considerando le variazioni di densità e gravità del nostro pianeta. È come una superficie equipotenziale del campo gravitazionale terrestre, usata come riferimento per le carte nautiche e geografiche. In sostanza, il geoide mostra come la Terra non sia perfettamente sferica, ma leggermente irregolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Rappresenta la TerraUna figura geometricaLa figura geometrica che hanno le celle nei faviParticolare tipo di figura geometrica con tre latiFigura geometrica piana con angoli

G Genova

E Empoli

O Otranto

I Imola

D Domodossola

E Empoli

