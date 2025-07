Fa girare gli automobilisti in cerchio nei cruciverba: la soluzione è Rotatoria

ROTATORIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Rotatoria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Rotatoria.

Perché la soluzione è Rotatoria? Una rotatoria è un incrocio a forma circolare dove le auto circolano intorno a un centro comune, spesso per ridurre il traffico e migliorare la sicurezza. Il suo scopo è far girare gli automobilisti in cerchio, evitando soste prolungate e conflitti tra veicoli. È un esempio di soluzione intelligente per fluidificare il traffico urbano e rendere più sicuri gli spostamenti.

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

