Si fa girare sui barattoli di pelati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa girare sui barattoli di pelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : APRISCATOLE

Significato/Curiosità : Si fa girare sui barattoli di pelati

L'apriscatole è uno strumento indispensabile in cucina per aprire barattoli di pelati o altri contenitori simili. È progettato per facilitare l'apertura di tali barattoli, che spesso possono risultare difficili da aprire a mano. L'apriscatole è dotato di una lama affilata e di un meccanismo di torsione che consente di agganciare il bordo del barattolo e aprirlo con facilità. Girando l'apriscatole attorno al barattolo, la lama scorre lungo il bordo, separando il coperchio dalla base. Questo strumento risparmia tempo e sforzo, evitando il rischio di ferite o danneggiare il contenitore. È una soluzione pratica e sicura per aprire facilmente i barattoli di pelati e godere dei loro deliziosi contenuti in cucina.

