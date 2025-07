Dotati di arti adatti al volo nei cruciverba: la soluzione è Alati

ALATI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Alati più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Alati.

Perché la soluzione è Alati? Alati indica qualcosa dotato di ali, cioè arti adatti al volo. È un termine che si riferisce sia agli animali con ali, come uccelli e insetti, sia a oggetti o persone che, in senso figurato, possiedono qualità o caratteristiche che consentono di volare o di muoversi agilmente e liberamente. In breve, alati evoca leggerezza e capacità di elevazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Precipitò al primo voloVolò troppo vicino al soleUn canestro segnato al voloLa dote di chi riesce a capire al voloQuello di volo abilita al pilotaggio

Hai trovato la definizione "Dotati di arti adatti al volo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

