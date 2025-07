Di essa si cercano fonti alternative nei cruciverba: la soluzione è Energia

ENERGIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Energia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Energia? L’energia rappresenta la capacità di compiere lavoro o produrre cambiamenti, fondamentale per il funzionamento di tutto ciò che ci circonda. Può assumere diverse forme, come elettrica, termica, meccanica o chimica, e si ottiene da fonti naturali o artificiali. Quando le fonti tradizionali non bastano, si cercano alternative per sostenere il nostro stile di vita e ridurre l’impatto ambientale.

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

G Genova

I Imola

A Ancona

I L U P D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PALUDI" PALUDI

