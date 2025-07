Derivato del benzene nei cruciverba: la soluzione è Fenolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Derivato del benzene

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Derivato del benzene' è 'Fenolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FENOLO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Fenolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fenolo.

Perché la soluzione è Fenolo? Il fenolo è un composto chimico derivato dal benzene, in cui un atomo di ossigeno si collega a un anello aromatico, formando un gruppo idrossi (-OH). È noto per le sue proprietà disinfettanti e viene utilizzato in cosmetica, farmaceutica e nella produzione di resine. Il fenolo rappresenta un esempio di come una piccola modifica alla struttura del benzene possa creare sostanze con usi molto diversi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un moderno genere musicale derivato dall hip hopLa bossa genere musicale derivato dal sambaUn derivato della morfinaIl formaggio derivato dalla soiaIl diffuso gioco derivato dal tennis

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Derivato del benzene"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

E Empoli

N Napoli

O Otranto

L Livorno

O Otranto

O M L E C T I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "METILICO" METILICO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.