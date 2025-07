Dare vita o forma a qualcosa nei cruciverba: la soluzione è Creare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dare vita o forma a qualcosa' è 'Creare'.

CREARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Creare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Creare.

Perché la soluzione è Creare? Creare significa dare vita o forma a qualcosa di nuovo, trasformando idee in realtà concrete. È il processo di inventare, ideare e realizzare progetti, opere d’arte o innovazioni, stimolando la fantasia e l’ingegno. In breve, creare è il modo in cui trasformiamo la nostra immaginazione in qualcosa di tangibile, dando così forma alle nostre aspirazioni e sogni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dare nuova vita alle scarpeProdurre dare vitaRifiutare di dare qualcosaAcido essenziale per ogni forma di vitaPermette di dare forma ai capelli

La definizione "Dare vita o forma a qualcosa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

E Empoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

I O F L O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FOGLIO" FOGLIO

