Costituisce il seracco nei cruciverba: la soluzione è Ghiaccio

Home / Soluzioni Cruciverba / Costituisce il seracco

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Costituisce il seracco' è 'Ghiaccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GHIACCIO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Ghiaccio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ghiaccio? Il termine ghiaccio indica l'acqua allo stato solido, formata quando le temperature scendono sotto i 0°C. È un elemento naturale che si trova nei poli, nelle calotte glaciali e anche durante l'inverno. Utilizzato in cucina, conservazione e sport, il ghiaccio è fondamentale per mantenere freschi alimenti e alleviare il caldo. In breve, il ghiaccio è il seracco che ci aiuta a raffreddare e preservare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quello delle Puglie costituisce la maggiore pianura meridionaleL isola che costituisce uno Stato con PrincipeCostituisce un motivo di lodeCostituisce un misero giaciglioNell automobilismo costituisce la più importante categoria di vetture da corsa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Costituisce il seracco" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

H Hotel

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

R I O E E C O N S A L T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENTRO SOCIALE" CENTRO SOCIALE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.