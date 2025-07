Chi subentra ad altri in un impegno nei cruciverba: la soluzione è Rilevatario

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Chi subentra ad altri in un impegno' è 'Rilevatario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RILEVATARIO

Perché la soluzione è Rilevatario? Rilevatario indica chi subentra o prende il posto di qualcun altro in un impegno o incarico. È spesso usato nel contesto legale, commerciale o amministrativo, quando qualcuno si inserisce in una posizione già occupata o assume responsabilità precedenti. Insomma, è la figura che si inserisce al posto di un altro, portando avanti un compito o un dovere già avviato.

R Roma

I Imola

L Livorno

E Empoli

V Venezia

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

