Buttato, cancellato, spesso riferito a un file nei cruciverba: la soluzione è Cestinato

Home / Soluzioni Cruciverba / Buttato, cancellato, spesso riferito a un file

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Buttato, cancellato, spesso riferito a un file' è 'Cestinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESTINATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cestinato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Cestinato.

Perché la soluzione è Cestinato? Cesinato indica un file che è stato eliminato, ma può essere facilmente recuperato, come se fosse temporaneamente nascosto o non definitivamente cancellato. Il termine deriva dal verbo cestinare, ovvero eliminare, e viene spesso usato in ambito informatico per descrivere dati che non sono ancora stati eliminati definitivamente dal sistema. È un modo per capire che il file potrebbe ancora essere recuperato con gli strumenti giusti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Finiscono spesso con il litigareColpisce spesso i cockerLa cambia spesso il volubileSpesso è confusa con la mandibolaSpesso confusa con la mandibola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Buttato, cancellato, spesso riferito a un file" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

I G E L O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOGLIE" MOGLIE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.