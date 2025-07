Berlina decappottabile nei cruciverba: la soluzione è Cabriolet

Home / Soluzioni Cruciverba / Berlina decappottabile

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Berlina decappottabile' è 'Cabriolet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CABRIOLET

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cabriolet? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Cabriolet.

Perché la soluzione è Cabriolet? Una berlina decappottabile è un'auto elegante e versatile, dotata di un tetto retrattile che può essere aperto o chiuso a piacimento. Questo tipo di vettura combina il comfort di una berlina con la libertà di godersi il vento e il sole quando si viaggia all'aperto. È perfetta per chi cerca stile e praticità in un'unica soluzione, rendendo ogni viaggio un'esperienza speciale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Messi alla berlinaUna decappottabileLa decappottabile a Parigi fraBerlina della Ford prodotta dal 1993Berlina gogna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Berlina decappottabile"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

B Bologna

R Roma

I Imola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

I E E S C C T H B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISTECCHE" BISTECCHE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.