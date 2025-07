Alimenta i satelliti artificiali nei cruciverba: la soluzione è Energia Solare

ENERGIA SOLARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 13 lettere Energia Solare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Energia Solare? L'energia solare rappresenta la capacità del sole di fornire luce e calore, trasformati in elettricità grazie ai pannelli fotovoltaici. È una fonte pulita e rinnovabile, fondamentale per alimentare satelliti artificiali in orbita, garantendo loro energia continua senza inquinare l'ambiente. Questa forma di energia sostenibile sta rivoluzionando il modo in cui ci approvvigioniamo di energia nello spazio e sulla Terra.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La forza vinta dai satelliti artificialiI satelliti del SoleArgine per laghi artificialiAlimenta e lubrifica contemporaneamente i motori a due tempiCorsi d acqua artificiali

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

G Genova

I Imola

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

