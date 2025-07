Aiuta chi non ne può più nei cruciverba: la soluzione è Sfogo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Aiuta chi non ne può più' è 'Sfogo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFOGO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sfogo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Perché la soluzione è Sfogo? Sfogo indica un momento di liberazione emotiva o fisica, quando si sfoga la tensione accumulata. Può essere un pianto, un grido o anche un gesto che aiuta a scaricare stress e frustrazione. Quando qualcuno non ce la fa più, ha bisogno di uno sfogo per ritrovare equilibrio e calma, perché a volte bisogna lasciar uscire ciò che si tiene dentro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il grido di chi non ne può piùLo grida chi non ne può piùÈ ora di grida chi non ne può piùLe sfuriate di chi non ne può proprio piùLa saturazione di chi non ne può proprio più

Hai davanti la definizione "Aiuta chi non ne può più" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

