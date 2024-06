È ora di grida chi non ne può più

: . Sto pensando di finirla qui (I'm Thinking of Ending Things) è un film del 2020 scritto e diretto da Charlie Kaufman. Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2016 di Iain Reid.

Italiano: Verbo: Intransitivo: insistere (vai alla coniugazione) . continuare, proseguire con caparbietà nel fare qualcosa insistere con disciplina.. (senso figurato) (per estensione) "provare", "tentare" tante volte, talvolta esageratamente continua ad insistere ostinatamente a presentarsi sotto casa.. (per estensione) non abbandonare un proposito insistendo nello studio so che riuscirò.. (per estensione) dell'intento pervicace e/o assiduo, "fermo" il medico insiste con la cura poiché è consapevole che avrà buon esito.