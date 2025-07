Acquista beni e servizi nei cruciverba: la soluzione è Cliente

CLIENTE

Curiosità e Significato... La parola Cliente è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cliente.

Perché la soluzione è Cliente? Acquista beni e servizi si riferisce all'atto di un cliente che sceglie e paga per prodotti o prestazioni offerte da un'impresa. È il momento in cui un consumatore decide di soddisfare un proprio bisogno o desiderio, diventando protagonista di una transazione commerciale. In sintesi, il cliente è chi dà vita al ciclo di acquisto, rendendo possibile l'intera attività economica.

