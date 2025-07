Accaparramento di merci nei cruciverba: la soluzione è Imboscamento

Home / Soluzioni Cruciverba / Accaparramento di merci

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Accaparramento di merci' è 'Imboscamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBOSCAMENTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Imboscamento, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Imboscamento? L'imboscamento è un termine che indica l'atto di nascondere o accumulare merci illegalmente, spesso per scopi di contrabbando o furto. È una strategia utilizzata per sottrarre prodotti al controllo delle autorità o per commercializzarli clandestinamente. Questa pratica, spesso associata a operazioni illecite, mette in evidenza comportamenti di accumulo e occultamento di beni, contribuendo a illeciti economici e alla criminalità organizzata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ascensore per merciContrassegno che si appone alle merciRiposta nel compartimento per le merci di una naveLe stazioni per le merciLa passano le merci dirette all estero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Accaparramento di merci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

I D I A C N A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DINAMICA" DINAMICA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.