La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Unità di misura dell ottico' è 'Diottria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIOTTRIA

Curiosità e Significato... La soluzione Diottria di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diottria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diottria? La diottria è l'unità di misura utilizzata per indicare il potere correttivo di occhiali e lenti a contatto. Essa rappresenta la capacità di mettere a fuoco un oggetto a una determinata distanza, aiutando a correggere problemi visivi come miopia o ipermetropia. In sostanza, più alta è la diottria, maggiore è la correzione necessaria per vedere chiaramente.

Hai trovato la definizione "Unità di misura dell ottico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

