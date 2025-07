Una varietà di cercale nei cruciverba: la soluzione è Segala

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una varietà di cercale' è 'Segala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGALA

Curiosità e Significato di Segala

La soluzione Segala di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Segala per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Segala? Segala è un termine arcaico che indica una specie di cespuglio o arbusto selvatico. Utilizzato soprattutto in dialetti e testi antichi, rappresenta una varietà di vegetazione spontanea. Conoscere questa parola permette di apprezzare meglio le sfumature del linguaggio rurale e storico italiano. In definitiva, segala ci ricorda come la natura e il linguaggio siano strettamente legati alle tradizioni locali.

Come si scrive la soluzione Segala

Se "Una varietà di cercale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

A Ancona

