La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Una causa dei movimenti franosi in montagna' è 'Diboscamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIBOSCAMENTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Diboscamento, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Diboscamento? Il diboscamento è la perdita o la riduzione delle aree boschive a causa di attività umane come l'agricoltura, il disboscamento selvaggio o l'urbanizzazione. Questa pratica indebolisce la stabilità del terreno, aumentando il rischio di movimenti franosi in montagna. Per proteggere l'ambiente e prevenire disastri naturali, è fondamentale limitare il più possibile il diboscamento e promuovere le foreste sostenibili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È causa di movimenti assolutamente involontariChiamato in causaÈ causa di disoccupazioneLe calzature per andare in montagnaUno degli avvocati in causa

Se "Una causa dei movimenti franosi in montagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

