Un autodromo italiano da GP nei cruciverba: la soluzione è Imola

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un autodromo italiano da GP' è 'Imola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Imola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Imola.

Perché la soluzione è Imola? Imola è un famoso autodromo italiano situato nel cuore della regione Emilia-Romagna. Celebre per ospitare il Gran Premio di Formula 1, questo circuito emoziona gli appassionati con curve spettacolari e sfide avvincenti. La sua storia e il suo fascino lo rendono uno dei tracciati più iconici del motorsport internazionale, attirando fan da tutto il mondo per vivere emozioni uniche sulla pista di Imola.

L autodromo per il GP dell Emilia RomagnaUn regista italiano di successoGli anni di quando vinse il primo GPNei GP si suonano a fine garaZoppicante come l italiano degli stranieri

I Imola

M Milano

O Otranto

L Livorno

A Ancona

