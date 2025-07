Un aperitivo... d oltreoceano nei cruciverba: la soluzione è Americano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un aperitivo... d oltreoceano

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un aperitivo... d oltreoceano' è 'Americano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMERICANO

Curiosità e Significato... La parola Americano è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Americano.

Perché la soluzione è Americano? L'Americano è un cocktail classico, preparato con vermut rosso, bitter e acqua tonica, nato in Italia ma famoso anche oltre oceano. Il suo nome richiama il continente americano, simbolo di scoperta e avventura, e rappresenta un aperitivo fresco e raffinato per iniziare la serata con stile. Un modo semplice e gustoso per brindare ai viaggi e alle novità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Aperitivo francese all aniceStuzzichini per l aperitivoLa casa dell aperitivoAllunga l aperitivoAccompagnano l aperitivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Un aperitivo... d oltreoceano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

A A C T C T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTACCO" ATTACCO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.