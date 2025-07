Strada secondaria nei cruciverba: la soluzione è Vicolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Strada secondaria' è 'Vicolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VICOLO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Vicolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Vicolo.

Perché la soluzione è Vicolo? Vicolo indica una strada stretta e spesso nascosta, situata tra edifici o in zone periferiche. È un passaggio più piccolo rispetto a una via principale, utilizzato principalmente per accesso locale o pedonale. Questo termine richiama l’idea di un percorso intimo e poco trafficato, tipico dei quartieri storici o delle aree meno battute della città. Un esempio di scoperta nascosta nel cuore urbano.

Strada lateraleUna pietra posta sul ciglio della stradaStrada spettacolareStrada molto battutaL inserimento di una strada in un altra

V Venezia

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

E G L L E M E Mostra soluzione



