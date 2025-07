Stato americano detto Terra dei 000 laghi nei cruciverba: la soluzione è Minnesota

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stato americano detto Terra dei 000 laghi' è 'Minnesota'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINNESOTA

Curiosità e Significato... La soluzione Minnesota di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Minnesota per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Minnesota? Il Minnesota, stato degli Stati Uniti noto come la Terra dei 10.000 laghi, si distingue per la sua vasta rete di acque dolci e paesaggi naturali incontaminati. Questo soprannome sottolinea la sua caratteristica principale: migliaia di laghi che rendono il territorio ideale per attività come pesca, nautica e campeggio, attirando appassionati da tutto il mondo. Un vero paradiso naturale nel cuore del Nord America.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Stato americano detto Terra dei 000 laghi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

O Otranto

T Torino

A Ancona

