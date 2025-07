Sistema di canali milanesi nei cruciverba: la soluzione è Navigli

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sistema di canali milanesi' è 'Navigli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVIGLI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Navigli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Navigli.

Perché la soluzione è Navigli? I Navigli di Milano sono un sistema di canali storici, originariamente utilizzati per il trasporto e l'irrigazione, che oggi rappresentano uno dei simboli più caratteristici della città. Queste vie d'acqua, animate da locali e negozi, hanno contribuito a trasformare il quartiere in un vivace punto di incontro. Un esempio affascinante di come il passato si integri nel presente urbano.

Hai trovato la definizione "Sistema di canali milanesi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

